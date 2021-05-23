VALORANT Masters Reykjavik'in formatı, katılan takımlar ve etkinlik programı - Son Dakika

VALORANT Masters Reykjavik'in formatı, katılan takımlar ve etkinlik programı

23.05.2021 14:58
VALORANT Masters Reykjavik'in formatı, katılan takımlar ve etkinlik programı, System.String[]

Yarın başlayacak olan VALORANT Masters Reykjavik turnuvasıyla ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

VALORANT Masters Reykjavik 24 Mayıs Pazartesi günü yarın başlıyor! Turnuvaya katılacak takımlar, ödül havuzu, turnuva formatı ve etkinlik programı gibi detayları sizin için derledik.

VALORANT Champions Tour'un ikinci büyük turnuvası olan Masters Reykjavik, İzlanda'da düzenleniyor. Covid-19 tedbirleri nedeniyle turnuva ilk kez offline olarak gerçekleştirilecek.

Turnuva Formatı

Turnuvaya katılan tüm takımlar en az 2 maç oynayacak. İkili eleme sistemine göre oynayacak olan takımlar, büyük final karşılaşması haricinde tüm maçları best of 3 yani üç maç üzerinden oynayacaklar. Büyük final karşılaşması best of 5 olarak oynanacak. Amerika'dan gelen Sentinels takımı ve Avrupa'dan gelen Team Liquid takımı turnuvaya üst sıradan başlayacaklar.

Ödül Havuzu

Turnuvaya katılan takımlar sadece nakit ödül kazanmayacaklar. Takımlar sıralamasına göre VCT Circuit puanı da kazanacaklar.

$200,000

USD

400 Circuit Puanı

$100,000

USD

350 Circuit Puanı

$80,000

USD

300 Circuit Puanı

$60,000

USD

250 Circuit Puanı

$40,000

USD

200 Circuit Puanı

$40,000

USD

200 Circuit Puanı

$25,000

USD

Belirlenecek

175 Circuit Puanı

$25,000

USD

175 Circuit Puanı

$15,000

USD

150 Circuit Puanı

$15,000

USD

150 Circuit Puanı

Turnuvaya Katılan Takımlar ve Kadroları

🇺🇸 Sentinels (Kuzey Amerika)

Tenz

Sick

ShahZaM

zombs

dapr

🇺🇸 Version1 (Kuzey Amerika)

jammyz

effys

Zellsis

penny

vanity

🇳🇱 Team Liquid (EMEA)

ScreaM

Kryptix

L1NK

soulcas

Jamppi

🇪🇺 Fnatic (EMEA)

Boaster

doma

Mistic

MAGNUM

Derke

🇧🇷 Team Vikings (Brezilya)

frz

Sacy

saadhak

gtnziN

sutecas

🇧🇷 Sharks Esports (Brezilya)

fra

light

prozin

deNaro

gaabxx

🇨🇱 KRÜ Esports (Latin Amerika)

bnj

NagZ

delz1k

Klaus

Mazino

🇰🇷 NUTURN (Kore)

Lakia

allow

Suggest

peri

solo

🇯🇵 Crazy Raccoon (Japonya)

zepher

rion

Medusa

neth

Munchkin

🇹🇭 X10 Esports (Güneydoğu Asya)

Patiphan

Sushiboys

Crws

sScary

foxz

VALORANT Masters Reykjavik'in formatı, katılan takımlar ve etkinlik programı

Etkinlik Programı

24 Mayıs Pazartesi

18: 00 - Üst Tur 1: Fnatic vs. KRÜ Esports

20: 30 - Üst Tur 1: Version1 vs. Crazy Raccoon

23: 00 - Üst Tur Çeyrek Finali: Shark Esports vs. NUTURN

25 Mayıs Salı

18: 00 - Üst Tur Çeyrek Finali: Team Vikings vs. X10 Esports

20: 30 - Üst Tur Çeyrek Finali: Team Liquid vs. (Belirlenecek)

23: 00 - Üst Tur Çeyrek Finali: Sentinels vs. (Belirlenecek)

26 Mayıs Çarşamba

18: 00 - Alt Tur 1

20: 30 - Alt Tur 1

23: 00 - Üst Tur Yarı Finali

27 Mayıs Perşembe

18: 00 - Üst Tur Yarı Finali

20: 30 - Alt Tur 2

23: 00 - Alt Tur 2

28 Mayıs Cuma

18: 00 - Alt Tur 3

20: 30 - Alt Tur 3

23: 00 - Üst Tur Finali

29 Mayıs Cumartesi

18: 00 - Alt Tur 4

20: 30 - Alt Tur Finali

30 Mayıs Pazar

18: 00 - Büyük Final

*Alt Tur: Lower Round.

*Üst Tur: Upper Round.

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VALORANT Masters Reykjavik'in formatı, katılan takımlar ve etkinlik programı

Amerika Birleşik Devletleri, Pazartesi, Reykjavik, Mayıs, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar VALORANT Masters Reykjavik'in formatı, katılan takımlar ve etkinlik programı - Son Dakika


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