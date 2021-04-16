VALORANT NVIDIA Reflex ayarları nasıl açılır? - Son Dakika

VALORANT NVIDIA Reflex ayarları nasıl açılır?

VALORANT NVIDIA Reflex ayarları nasıl açılır?
Son Güncelleme: 16.04.2021 00:34

Zaferi milisaniyeler belirler!

Riot Games'in karakter tabanlı, taktiksel nişancılık oyununda VALORANT NVIDIA Reflex ayarları nedir ve nasıl açılır?

Bildiğiniz gibi rekabetçi arenada zaman ve gecikme süresi çok önemlidir. En düşük gecikme, en iyi duyarlılık gibi avantajlar ile herkes rakiplerinin bir adım önüne geçmek ister. İşte burda NVIDIA'nın yeni teknoloji Reflex oyuncuları bir adım öne geçirmek için karşımıza çıkıyor.

NVIDIA REFLEX Nedir?

NVIDIA Reflex, en üst düzey rekabet avantajını sunar.  Rekabetçi oyunlar için sistem gecikmesini ölçmek ve optimize etmek üzere geliştirilen devrim niteliğindeki teknolojiler paketi ile hedefleri daha hızlı nişan alabilir, daha hızlı tepki verebilir ve nişan alma hassasiyetinizi arttırabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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SON DAKİKA: VALORANT NVIDIA Reflex ayarları nasıl açılır? - Son Dakika
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