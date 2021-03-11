Valorant, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya sahnesine taşıyor - Son Dakika

Dünya çapında yaklaşık 18 milyon oyuncu tarafından oynanan ve tek oyunun bir günde izlenme rekorunu elinde tutan Valorant oyunu, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya arenasına taşıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında piyasaya girdikten sonra gaming dünyasının en çok ilgi çeken oyunlarından biri haline gelen Valorant'ın dünyadaki ilk ve en büyük üniversiteler arası global turnuvası Red Bull Campus Clutch heyecanı başladı.

Üniversite öğrencilerine rekortmen oyunda unutamayacakları bir tecrübe sunan Red Bull Campus Clutch'ın kayıtları devam ediyor. Turnuva, üniversitelilere okulunu ve ülkesini dünya çapında temsil etme fırsatı veriyor. Türkiye'deki 80 üniversitede oluşturulan 5'er kişilik takımlar, 22 Mart'ta başlayacak elemelerde Red Bull Campus Clutch'ın önce Türkiye, sonra da Dünya Finali'ne katılmak için mücadele edecek.

Türkiye elemelerinin 14 Mayıs'a kadar süreceği Red Bull Campus Clutch'ın finali, 22 Mayıs'ta yapılacak. Elemeler tek oyun, final en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. Şampiyon olan takım, 18-20 Haziran'da İspanya'da düzenlenecek ve 53 ülke temsilcisinin yer alacağı Dünya Finali'ne katılacak. Mutlu sona ulaşan takım, 20 bin avroluk ödülü kazanacak, ayrıca Valorant Masters'ta mücadele eden dünyanın en iyi oyuncuları ile de tanışma şansına sahip olacak.

5'er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği Valorant oyununda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor.