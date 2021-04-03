En yeni silah kaplamaları olan VALORANT Sihirpunk kaplamaları yanlış fiyata çıkarıldı, Riot konuya hemen el attı. Yakın zamanda mağazaya eklenen yeni kaplamalar oyuncuların gözdesi durumunda. İşte kaplamaların tasarımları:

Yanlış fiyata çıkan silah kaplamlarından sonra Riot olaya hemen el attı ve bir de açıklama yazısı paylaştı.

"Doğruya doğru: Sihirpunk içeriklerini asıl niyetimizden daha yüksek bir bedelle çıkardık. Aslında belirlediğimiz bedel doğruydu ama gidip resmen yanlış düğmeye tıkladık. Sihirpunk içeriklerini önceki bedellerinden alanlar, aradaki VP farkının yakında hesaplarına iade edildiğini görecek. Henüz almayanlar, artık içerikleri düzeltilen bedelleriyle alabilir. Lütfen değişikliklerin etkili olması için oturumunuzu kapatıp yeniden açın. "