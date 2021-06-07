VALORANT silah fiyatlarında değişikliğe gidiyor! - Son Dakika

Çıkışından bu yana büyük bir odak merkezi haline gelen FPS oyunu VALORANT silah fiyatlarında değişikliğe gidiyor. Bazı silahlara gelecek fiyat değişiklikleri sizleri memnun ederken bazıları ise etmeyebilir. İsterseniz silah fiyatlarındaki değişikliklere birlikte göz atalım.

Yeni güncelleme ile fiyat değişikliğine uğrayacak silahlar

Frenzy 500 > 450

Stinger 1100 > 950

Bucky 900 > 850

Judge 1600 > 1850

Bulldog 2100 > 2050

Guardian 2400 > 2250

Marshall 1000 > 950

Operator 5000 > 4700

Ares 1600 > 1550

Geçtiğimiz güncellemelerdeki fiyat değişikliğine uğrayan silahların tekrar güncelleme aldığını görüyoruz. Bu silahlara örnek olarak Frenzy ve Operator'ü verebiliriz. Bu silahların oyun içinde kullanımı oyunun kaderini derinden etkilediklerini biliyoruz. Peki ya siz bu silahlara gelen fiyat değişikliklerini beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.

Bu haber ilginizi çekebilir: