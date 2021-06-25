VALORANT sunucuları Dünya çapında çöktü! - Son Dakika

VALORANT sunucuları bu gece saat 00: 00 sularında Dünya çapında ulaşılamaz duruma geldi. O an oyunda olan tüm oyuncuların bağlantısı koptu ve oyuna giriş yapamadılar.

Daha önce Riot Games KAY/O'nun gelişini haber vermek amacıyla sunucularını birkaç saatliğine kapatmıştı. Fakat bu seferki sunucu sorunu bambaşka bir seviyede oldu. Dünya'nın her yerinden oyuna bağlanan tüm oyuncuların bağlantısı bir anda koptu. Oyuncuların bağlantısı kopmasına rağmen sesli olarak takım arkadaşlarıyla konuşmaya devam edebildiler. Bir anda tüm sunucuların devre dışı kalmasıyla Twitter'da bu olay 1. sırada gündeme oturdu.

Şu an hala sunucular devre dışı durumda. VALORANT henüz Twitter'dan bir açıklama yapmadı. Sunucular devre dışı kaldığı anda eğer oyunda iseniz muhtemelen o oyun iptal edilecek ve puan kazanmayacak veya kaybetmeyeceksiniz. Bir gelişme olursa bu haberi güncelleyeceğiz.

*Güncelleme: 01: 10'dan itibaren sunucular tekrar çevrimiçi duruma geldi ve oyun oynanılabiliyor, fakat İstanbul sunucusuna ulaşılamıyor. Bağlantının koptuğu oyun ise kariyer sekmesinde gözükmüyor.

**Güncelleme: 01: 30 sularında oyuna 140 MB'lik bir güncelleme geldi.