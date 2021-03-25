VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor! - Son Dakika
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VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor!

VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor!

25.03.2021 22:26

VALORANT topluluk turnuvaları tekrar başlıyor!

VALORANT topluluk turnuvası kaldığı yerden devam ediyor. Takımını hazırla, topluluk discordunda yerini al, 27-28 Mart ve 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 2 farklı turnuvada rakiplerine karşı mücadele et ve büyük ödüllerin sahibi olma şansı yakala.

Turnuva formatı

Kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirilecek. Yarı final, final ve 3.lük karşılaşmaları ise 3 maç üzerinden olacak. Her turnuva 2 gün sürecek, turnuvaların ilk gününde 16 takım kalana kadar turnuva ağacında ilerlenecek, ikinci günlerde son 16 takım mücadele edecek.

1. Turnuvanın ilk günü (27 Mart) karşılaşmalar saat 15.00'te, ikinci günü (28 Mart) saat 12.00'de, 2. Turnuvanın ilk günü (3 Nisan) karşılaşmalar saat 15.00'te, ikinci günü (4 Nisan) saat 12.00'de başlayacak.

1. Turnuvanın kayıtları 27 Mart saat 13.00'te kapanacak. 2. Turnuvanın kayıtları 29 Mart saat 12.00'de açılacak ve 3 Nisan saat 13.00'te kapanacak. Kayıtların kapanmasının ardından oyuncu değişikliği yapılamayacak.

Turnuva resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusunda gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm takım üyelerinin sunucuda bulunması zorunlu. Sunucuda bulunmayan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek.

turnuvasında ilk 8'e giren takımlar ve takımlardaki oyuncular, bu turnuvaya katılım sağlayamaz.

Ödüller

Takım: 5 adet ASUS24″ VP248H 75Hz 1ms VGA HDMI TN FHD Freesync Gaming Monitör"

Takım: 5 adet ASUS RA05 TUF Gaming K3 D/BN Brown Switch Türkçe RGB Mekanik Gaming Klavye"

Takım: 5 adet ASUS ROG Strix Impact II Gaming Mouse"

Turnuva kayıt formu:

Kaynak: Playerbros
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27 Mart, 4 Nisan, Nisan, Mart, Gamegar, Son Dakika

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