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VALORANT Topluluk Turnuvası kayıtları başladı, son gün 27 Nisan! - Son Dakika

VALORANT Topluluk Turnuvası kayıtları başladı, son gün 27 Nisan!

25.04.2021 22:31
VALORANT Topluluk Turnuvası kayıtları başladı, son gün 27 Nisan!

27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın kayıtları başladı.

Geçtiğimiz Mart ayının sonunda ve Nisan ayının başında düzenlenen VALORANT Topluluk Turnuvası kaldığı yerden devam ediyor. 27-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek mini turnuvaya takımınızla katılarak ödülleri kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Turnuva Formatı

Kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirilecek. Karşılaşmalar finale kadar tek maç üzerinden, final ve 3.lük karşılaşmaları ise 3 maç üzerinden olacak. Turnuva 2 gün sürecek, turnuvaların ilk gününde final aşamasına kadar turnuva ağacında ilerlenecek, ikinci günde final ve 3.lük karşılaşmaları oynanacak.

Turnuva Kuralları

  • Turnuva 27 Nisan saat 21.00'de başlayacak. 15 dakika katılma süresi olacak.
  • Kayıtlar 27 Nisan saat 16.00'da kapanacak.Kayıtların kapanmasının ardından oyuncu değişikliği yapılamayacak.
  • Turnuva resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusunda gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm takım üyelerinin sunucuda bulunması zorunlu. Sunucuda bulunmayan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek. Discord kanalına buradan ulaşabilirsiniz.
  • Teyit işlemini tamamlayan ilk 64 takım sıra ile turnuvaya dahil edilecek. Toplam 8 takım yedek olarak alınacak.
  • Takımlar en fazla 3 yedek oyuncu dahil edebilecek.
  • Uygunsuz takım adlarıyla kayıt olan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek.
  • Turnuva ağacı rastgele oluşturulacak ve turnuvadan önce resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusundan paylaşılacak.

Ödüller

  • Takım: Steelseries Arctis 1 Kablolu Kulaklık
  • Takım: Logitech G213 Prodigy RGB Klavye
  • Takım: Corsair Harpoon RGB Pro FPS/MOBA Fare

Turnuva ile ilgili diğer tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar VALORANT Topluluk Turnuvası kayıtları başladı, son gün 27 Nisan! - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALORANT Topluluk Turnuvası kayıtları başladı, son gün 27 Nisan! - Son Dakika
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