VALORANT Topluluk Turnuvası kayıtları başladı, son gün 27 Nisan! - Son Dakika

Geçtiğimiz Mart ayının sonunda ve Nisan ayının başında düzenlenen VALORANT Topluluk Turnuvası kaldığı yerden devam ediyor. 27-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek mini turnuvaya takımınızla katılarak ödülleri kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Turnuva Formatı
Kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirilecek. Karşılaşmalar finale kadar tek maç üzerinden, final ve 3.lük karşılaşmaları ise 3 maç üzerinden olacak. Turnuva 2 gün sürecek, turnuvaların ilk gününde final aşamasına kadar turnuva ağacında ilerlenecek, ikinci günde final ve 3.lük karşılaşmaları oynanacak.
Turnuva Kuralları
- Turnuva 27 Nisan saat 21.00'de başlayacak. 15 dakika katılma süresi olacak.
- Kayıtlar 27 Nisan saat 16.00'da kapanacak.Kayıtların kapanmasının ardından oyuncu değişikliği yapılamayacak.
- Turnuva resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusunda gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm takım üyelerinin sunucuda bulunması zorunlu. Sunucuda bulunmayan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek. Discord kanalına buradan ulaşabilirsiniz.
- Teyit işlemini tamamlayan ilk 64 takım sıra ile turnuvaya dahil edilecek. Toplam 8 takım yedek olarak alınacak.
- Takımlar en fazla 3 yedek oyuncu dahil edebilecek.
- Uygunsuz takım adlarıyla kayıt olan takımlar turnuvaya dahil edilmeyecek.
- Turnuva ağacı rastgele oluşturulacak ve turnuvadan önce resmi VALORANT Türkiye Discord sunucusundan paylaşılacak.
Ödüller
- Takım: Steelseries Arctis 1 Kablolu Kulaklık
- Takım: Logitech G213 Prodigy RGB Klavye
- Takım: Corsair Harpoon RGB Pro FPS/MOBA Fare
Turnuva ile ilgili diğer tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.