VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu OtherSide Blue! - Son Dakika
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VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu OtherSide Blue!

27.09.2021 00:12

VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu finalde rakibi Galakticos'u mağlup eden OtherSide Blue ekibi oldu

Başarılı ekip sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile şampiyonluğunu taraftarları ile kutladı!

Kayıtların tamamlanmasının ardından takımlar tek bir turnuva ağacına yerleştirildi. Yarı final, final ve 3.lük karşılaşmaları ise 3 maç üzerinden oynandı. Her turnuva nerdeyse 2 gün sürdü ve turnuvanın ilk gününden, 16 takım kalana kadar turnuva ağacında ilerlenecek, ikinci günlerde son 16 takım mücadele etmeye başladı. Elenme ve grup aşamalarının ardından finalde OtherSide Esports ve Galakticos karşı karşıya geldi. Galip taraf Otherside ekibi oldu!

Kaynak: Playerbros
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Galactica, Valorant, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu OtherSide Blue! - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALORANT Topluluk Turnuvası şampiyonu OtherSide Blue! - Son Dakika
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