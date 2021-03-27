VALORANT Türkiye Hareketi Kes 35. bölüm yayınlandı! - Son Dakika

VALORANT Türkiye Hareketi Kes 35. bölüm yayınlandı!

Son Güncelleme: 27.03.2021 18:26

Her hafta severek izlenen video serisinin bu bölümünde "Skyw4lker" USP ile harika bir bela atıyor, "Randit" ve "Dehakoo" talihsiz anlar yaşayıp bıçak yiyorlar ve "Zekanz" bildiği tüm duaları okuyup süre dolmadan spike'ı kurmaya çalışıyor.

VALORANT Türkiye Hareketi Kes serisinin yeni videosu bizlerle.

Her hafta çeşitli VALORANT yayıncılarının ve içerik üreticilerinin en iyi, komik ve eğlenceli anlarının derlendiği video serisinin 35. bölümü yayınlandı.

VALORANT Türkiye içerik ekibi tarafından hazırlanan ve her hafta severek izlenen video serisinin bu bölümünde "Skyw4lker" USP ile harika bir bela atıyor, "Randit" ve "Dehakoo" talihsiz anlar yaşayıp bıçak yiyorlar ve "Zekanz" bildiği tüm duaları okuyup süre dolmadan spike'ı kurmaya çalışıyor.

Kaynak: Playerbros

Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler VALORANT Türkiye Hareketi Kes 35. bölüm yayınlandı! - Son Dakika


Son Dakika
20:09 KKTC'de kilisede papazı rahatsız edip Kelime-i şahadet getirtmeye çalışan kişi hakkında harekete geçildi
20:04 KKTC'de kilisede papazı rahatsız edip Kelime-i şahadet getirtmeye çalışan kişi hakkında harekete geçildi
20:00 İsmail Kartal, tüm kozlarını oynadı! Maribor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
19:56 İsmail Kartal, tüm kozlarını oynadı! Maribor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
19:51 Pendik'te bir zincir markette kasalar dolusu domatesin çöpe atıldığı görüntüler tepki çekti
19:51 Kartal tur peşinde! Beşiktaş-Neftçi Bakü maçında ilk 11'ler belli oldu
19:47 Pendik'te bir zincir markette kasalar dolusu domates çöpe atıldı
19:47 Kartal tur peşinde! Beşiktaş-Neftçi Bakü maçında ilk 11'ler belli oldu
19:47 Hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı
19:43 Hükümetin ikinci teklifinden de memnun kalmayan Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 20:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: VALORANT Türkiye Hareketi Kes 35. bölüm yayınlandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement