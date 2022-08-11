Valorant dereceli ne zaman açılacak? - Son Dakika
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Valorant dereceli ne zaman açılacak?

11.08.2022 08:43
Valorant dereceli ne zaman açılacak?

Valorant Türkiye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama ile ajanların kör etme yeteneklerini devre dışı bırakan bir hata ile karşılaşılmasının ardından Valorant'ın dereceli maçları bir süreliğine devre dışı bırakıldı. Peki, Valorant dereceli ne zaman açılacak? Detayları haberimizde…

Valorant'ta oyuncuları kör etme yeteneği bulunan ajanların belirsiz bir hata nedeniyle kör etmediği anlaşılmasının ardından Valorant Türkiye'nin yaptığı açıklama ile oyunun rekabetçi sıraları devre dışı bırakıldı. Peki, Valorant dereceli ne zaman açılacak? İşte detaylar…

VALORANT DERECELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Valorant Türkiye'nin Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Kör etme etkilerini devre dışı bırakan bir hatayı düzeltmek için bir süreliğine rekabetçi sıraları devre dışı bırakıyoruz. Hata düzeltilip sıralar tekrar devreye girdiğinde haber vereceğiz." sözlerine yer verdi.

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Valorant dereceli ne zaman açılacak?

VALORANT DERECELİ NE ZAMAN AÇILIR?

Hatanın düzeltildiği zaman haber verileceği 10 Ağustos Çarşamba günü saat 20:52'de atılan tweet ile bildirildi. Valorant derecelinin 11 Ağustos Perşembe günü içerisinde hatanın düzeltilmesi ve derecelinin açılması tahmin ediliyor.

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