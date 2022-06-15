Riot Games'in Valorant destek kısmında Val 7 hatası için oturum hizmetine bağlanılamama hatası anlamına gelmektedir. Peki, Valorant Val 7 hatası nedir? Nasıl çözülür? İşte detaylar...

VAL 7 HATASI NEDİR?

Riot Games, Val 7 hatasının çözümü olarak bu açıklamada bulundu: "Hesabın askıya alınmış olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen e-postanı kontrol et. Sorun, platform kaynaklı olabilir. Ayrıntılı bilgi için VALORANT Discord'unu ve Destek Sitesi duyurularını kontrol etmeyi unutma."

VALORANT VAL 7 HATASI ÇÖZÜMÜ