Valorant val29 hata kodu çözümü! Valorant hata kodu: 29 nedir?

Riot Games'in popüler FPS oyunu dünya çapında sunucularda yaşadığı büyük çöküşlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncular Valorant 'val29' hata kodu ile karşılaştıktan sonra çözümünü internette arıyor. Valorant Hata Kodu: 29 ile karşılaştığınız zaman izlemeniz gereken adımları sizler için derledik...
Hata Kodu: 29 ile karşılaştıysan muhtemelen VALORANT ile Windows Güvenlik Duvarı arasında bir anlaşmazlık olmuştur. Cihazının kendi güvenlik önlemlerinin yanı sıra bir de antivirüs yazılımı kullanıyorsan işler daha da karmaşık bir hal alabilir. Neyse ki Hata Kodu: 29'dan kurtulmak için izleyebileceğin birkaç önemli adım var.
Öncelikle Windows Güvenlik Duvarı'nın VALORANT'ı tanıdığından ve ona izin verdiğinden emin olmamız önemli. Bunu şöyle yapabilirsin:
Alabileceğin diğer işe yarayabilecek önlemler arasında oyunu yönetici olarak çalıştırmak ve antivirüs yazılımının oyunla çakışmadığından emin olmak var.
VALORANT uygulamalarını antivirüs yazılımının istisna listesine ekleyerek ayarlarını güncelleyebilirsin. İstisna olarak eklerken antivirüs yazılımının isteyeceği VALORANT uygulamalarının varsayılan dosya yolları şunlar:
VALORANT'ı başka bir dosya konumuna yüklediysen bu yol daha farklı olacaktır.
Son çare olarak da programı yönetici olarak çalıştırarak oyunu sıfırdan yüklemeyi deneyebilirsin.
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