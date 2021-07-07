Valorant val29 hata kodu çözümü! Valorant hata kodu: 29 nedir?

Riot Games'in popüler FPS oyunu dünya çapında sunucularda yaşadığı büyük çöküşlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Oyuncular Valorant 'val29' hata kodu ile karşılaştıktan sonra çözümünü internette arıyor. Valorant Hata Kodu: 29 ile karşılaştığınız zaman izlemeniz gereken adımları sizler için derledik...

VALORANT VAL29 HATA KODU NEDİR?

Hata Kodu: 29 ile karşılaştıysan muhtemelen VALORANT ile Windows Güvenlik Duvarı arasında bir anlaşmazlık olmuştur. Cihazının kendi güvenlik önlemlerinin yanı sıra bir de antivirüs yazılımı kullanıyorsan işler daha da karmaşık bir hal alabilir. Neyse ki Hata Kodu: 29'dan kurtulmak için izleyebileceğin birkaç önemli adım var.

VALORANT VAL29 HATA KODU ÇÖZÜMÜ

Öncelikle Windows Güvenlik Duvarı'nın VALORANT'ı tanıdığından ve ona izin verdiğinden emin olmamız önemli. Bunu şöyle yapabilirsin:

Windows arama çubuğuna gelip Windows Defender Güvenlik Duvarı yaz ve üzerine tıkla.

yaz ve üzerine tıkla. Programın Windows Güvenlik Duvarı'nı aşmasına izin ver 'e tıkla.

'e tıkla. Ayarları Değiştir 'e tıkla.

'e tıkla. Mevcut VALORANT ve Riot İstemcisi girdilerinin hepsini temizle ve Başka bir uygulamaya izin ver düğmesiyle yeni bir tane ekle.

Yeni güvenlik duvarı özel durumu oluşturmak için C:\Riot Games\VALORANT\live\VALORANT.exe dosya konumunu seç ve Tamam'a tıkla.

dosya konumunu seç ve Tamam'a tıkla. Güvenlik duvarı özel durumu sayfasında VALORANT için tüm kutucukları işaretle ve aşağıdaki Tamam'a tıkla.

Yukarıdaki işlemi hile koruma programımız için de tekrarlaman gerekiyor. Bunun için, C:\Program Files\Riot Vanguard\vgc.exe dosya konumunu seç ve Tamam'a tıkla.

dosya konumunu seç ve Tamam'a tıkla. Son olarak da istemci için bu işlemi tekrarlamalısın. C:\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe dosya konumunu seçtikten sonra Tamam'a tıkla.

Alabileceğin diğer işe yarayabilecek önlemler arasında oyunu yönetici olarak çalıştırmak ve antivirüs yazılımının oyunla çakışmadığından emin olmak var.

VALORANT uygulamalarını antivirüs yazılımının istisna listesine ekleyerek ayarlarını güncelleyebilirsin. İstisna olarak eklerken antivirüs yazılımının isteyeceği VALORANT uygulamalarının varsayılan dosya yolları şunlar:

C:\Riot Games\VALORANT\live\VALORANT.exe

C:\Riot Games\Riot Client\Riot Client Services.exe

C:\Program Files\Riot Vanguard\vcg.exe

VALORANT'ı başka bir dosya konumuna yüklediysen bu yol daha farklı olacaktır.

Son çare olarak da programı yönetici olarak çalıştırarak oyunu sıfırdan yüklemeyi deneyebilirsin.