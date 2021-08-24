VALORANT VP fiyatlarına zam geldi! Türkiye en fazla zam alan bölgelerden - Son Dakika
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VALORANT VP fiyatlarına zam geldi! Türkiye en fazla zam alan bölgelerden

VALORANT VP fiyatlarına zam geldi! Türkiye en fazla zam alan bölgelerden

24.08.2021 02:37

Riot Games 23 Ağustos Pazartesi gününün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile birlikte sık sık VALORANT VP alan oyuncuları düşündürecek güncellemesi hakkında bilgiler paylaştı.

Oyunun resmi web sayfası üzerinden belirtilene göre çeşitli vergi düzenlemeleri ve kur farkları nedeniyle dokuz bölgede %6 ila %17 arası zamlanırken, Avrupa'da VP fiyatlarında %5'lik bir indirim yapılacak.

En yüksek Artış Türkiye, Meksika ve Uruguay'da

Yapılan düzenlemelere göz attığımızda VALORANT VP ücretlerinde en yüksek fiyat artışına gidilen ülkelerin yüzde 17 ile Türkiye, Meksika ve Uruguay olduğunu görüyoruz. Bu ülkeleri %16'lık bir artış ile Kosta Rika, Şili, %15 ile Brezilya ve Peru ve %6 ile Rusya takip ediyor.

İndirim ise sadece Avrupa bölgesinde olan ve EUR, GBP ve HUF para birimlerinde %5'lik bir oran ile gerçekleştirilecek.

Düzenleme ile Birlikte İki Kat Bonus Etkinliği Başlayacak

Yapılan resmi açıklamada belirtilene göre yapılan bu düzenleme oyuna 8 Eylül Çarşamba günü itibari ile yansıyacak. Yani oyuncular bu tarihe kadar eski fiyat ile VP satın alımı yapabilecek. Bu bilgiye ek olarak bir bonus kampanyası da oyunculara sunuldu.

İki kat bonus kampanyası ile birlikte 8 Eylül günü saat 23.00'e kadar VP satın alan oyuncular iki kat daha fazla VALORANT VP kazanacak. Yani 300 VP bonus verilen bir satın alımda 600 VP kazanacaksınız.

VALORANT VP Fiyatları Zam Oranları

  • Brezilya: ortalama %15 bedel artışı
  • Kolombiya: ortalama %11 bedel artışı
  • Kosta Rika: ortalama %16 bedel artışı
  • Meksika: ortalama %17 bedel artışı
  • Şili: ortalama %16 bedel artışı
  • Uruguay: ortalama %17 bedel artışı
  • Peru: ortalama %15 bedel artışı
  • Rusya: ortalama %6 bedel artışı
  • Türkiye: ortalama %17 bedel artışı
  • Avrupa (EUR, GBP ve HUF para birimlerinde geçerli): ortalama %5 bedel azalışı

Sizler yaşanan bu fiyat artışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünden bizler ile paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Playerbros
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Riot Games, Türkiye, Uruguay, Sonora, Gamegar, Son Dakika

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