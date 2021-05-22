VALORANT yeni modları hakkında açıklama! - Son Dakika

Çıktığı günden bu yana FPS oyun listesini alt üst eden VALORANT yeni modları hakkında açıklamalarda bulundu. VALORANT mod yapım ekibinden Lisa Ohanian, modlar hakkında kısa bir yazı yazdı.

İsterseniz şimdi gelin bu yazıya birlikte göz atalım:

Herkese selam, ben VALORANT Mod Ekibi'nin yöneticisi Kıdemli Yapımcı Lisa Ohanian. Ekip olarak Kopya modunun (ve taretlerle, dumanlarla dolu kaotik oynanışının) tadını çıkardığınızı umuyoruz.

Kopya modu 25 Mayıs'a kadar oyunda kalacak. Peki sırada ne var?

Kopya modunu oyundan kaldırdıktan sonra modları beğeninize sunmak için yeni bir yaklaşım benimseyeceğiz. Yani var olan modları rotasyona koyacağız (özellikle Kopya, Tırmanış ve Kartopu Çatışması modları) ve rotasyon döngüsü yama tempomuzla eşzamanlı olarak yaklaşık iki haftada bir gerçekleşecek. Bu sistem Kopya'nın çıkışından yaklaşık iki hafta sonra, yani 26 Mayıs'ta hayata geçecek.

Neden tüm modları aynı anda oyunda tutmadığımızı düşünüyor olabilirsiniz. İyi ki sordunuz! Lafı uzatmayacağız. Çok fazla modu aynı anda oyuna koyduğumuzda, oyundaki oyuncular daha fazla moda dağıldığı için tüm oyun modlarında (en azından istediğiniz modda) karşılaşma bulmak çok daha uzun sürüyor.

Bu süreci tüm modlar için katlanılmaz hale getirmektense belirli sayıda mod sunarak bu modlarda doğru çalışan bir eşleştirme sistemiyle hızlıca karşılaşma bulabileceğinizden emin oluyoruz.

Bu sistemi birkaç döngü boyunca devam ettirdikten sonra uzun vadede neler yapabileceğimizi tekrar değerlendireceğiz (tabii üzerinde çalıştığımız diğer güzel şeylerin gidişatına da bakacağız). Aklımızda bazı fikirler var… fakat öncelikle bu yaklaşımla ilgili düşüncelerinizi öğrenip onları da geliştirme sürecine dahil ettiğimizden emin olmalıyız. Bu yüzden lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın!

Oyun modlarına olan yaklaşımımız aslında rotasyon planımızla benzerlik gösteriyor. Görüşlerinizi dikkate alıyoruz. Sevdiğiniz bir şeyin geri gelmesini veya oyunda daha uzun süre kalmasını istiyorsanız, bunu lütfen bize iletin. Yama notlarını beklemede kalın çünkü her seferinde, gelecek iki hafta boyunca hangi modun oyunda olacağını paylaşacağız.

Şimdilik resmi VALORANT kanallarını takipte kalın ve yeni oyun modlarıyla ilgili güncellemelerden (ve modlarla ilgili başka gelişmelerden) haberdar olun.

Paylaşılan açıklamdan da anlayacağımız gibi tüm modlar belirli bir döngü içinde oyunda kalacak. Umuyoruz ki yapılan bu açıklama hoşunuza gitmiştir.

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