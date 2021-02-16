VALORANT yeni silah skinleri tanıtıldı! Anime Skinleri / Celestial Skinleri eklendi

Valorant güncellemesi ile yeni eklenen skinler dikkat topluyor. Frenzy ve Stinger zayıflatması ile ilgili bilgilere yukarıdaki yazımızdan ulaştıktan sonra, gelin hep birlikte yeni skinlere göz atalım.

VALORANT'A ANİME SKİN SETİ GELİYOR

Evet yanlış okumadınız. Sevgili @ValorLeaks sayfasının günlerdir "Anime skinleri istiyoruz!" çağrısına sonunda cevap geldi. Tabi böyle bir skin seti geleceğini bildiği için de beklenti yaratmış olabilir, ancak konumuz bu değil. Konumuz, ajanlarımızın birer Anime karakterine dönüştüğü silah skinleri. Gerçekten görünce bayılacaksınız.

Yukarıdaki video detaylı olarak görebileceğiniz gibi, seçilmiş beş ajanımızın Anime tarzındaki görselleri silahlara ekleniyor. Ajanlarımız ve olacakları silahları söylersek:

Phantom - Reyna

Spectre - Killjoy

Guardian - Cypher

Ghost - Sage

Bıçak - Jett

Her ajanımızın Anime tarzındaki görselleri, belirtilen silahlarla geliyor. Ayrıca direkt resim olarak değil, Nebula skin setindeki kayan görsel formatıyla silahlarda olacak. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın, aynı görseli göreceksiniz, herhangi bir bozulma olmayacak. Anime ile birlikte her ajanın yeniden yorumlanması gerçekten çok hoş olmuş.

Ayrıca Anime setinde bıçak olarak, Jett'in ulti bıçaklarına çok benzer bir bıçak karşımıza çıkıyor. Üstünde Jett'in görseli olması ve bıçağı çekme animasyonu gerçekten mükemmel olmuş. Jett mainlerin gönlü fethedilmiş durumda (Jett main olarak size bunu söyleyebilirim).

Diğer silahlarda genel olarak çok başarılı olmuş. Son zamanlardaki en sevilen set olacağına dair şüphem yok. Ayrıca yukarıdaki videoda skin setini tanıtan geliştirici, diğer ajanlarımıza da bu skin setinin geleceğini belirtti.

Anime skin setinde yer alan ajanların her biri için bir adet silah uğuru ve Sage spreyi, paketin içinde yer alacak. Fiyatı ise 8700 VP olacak. Silahları tek tek almak isterseniz 1775 VP, bıçağı tek almak isterseniz 3550 VP vermeniz gerekecek. Anime setinin çıkış tarihi ise 17 Şubat.

ÖKÜZ YILI'NA ÖZEL CELESTIAL SKİN SETİ

Tanıtılan diğer bir skin seti, Çin Öküz Yılı'na özel bir seri olacak. Bildiğiniz üzere 12 Şubat tarihine Çin'de Fare Yılı bitmiş, Öküz Yılı başlamıştı. VALORANT bu kutlamayı es geçmek istememiş.

Celestial skin seti yine 5 silaha uygulanmış bir şekilde çıkacak. Ancak bıçağı görmeye kalbiniz dayanmayabilir, çünkü gerçekten bu zaman kadar çıkan en garip bıçak olacak gibi duruyor.

Öncelikle Celestial skin setinin içinde yer alacak silahlardan bahsedelim:

Phantom

Judge

Frenzy

Ares

Öküz Bıçağı (Yelpazesi)

Anime setine göre biraz daha geride kalan silahlara çıkacak Celestial skin seti. Aynı Anime setinde olduğu gibi mükemmel görseller silahlarda bulunuyor ve yine hepsi kayan görsel formatında yapılmış, yani hareketli.

Bunun yanında, aslında yelpaze olan bir bıçak oyuna ekleniyor. Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi Celestial bıçağında sert görünümüyle bizi karşılayan bir öküz var. Ancak bu öküz ortadan açılıyor ve düz vuruş yaptığınız zaman, aslında katlanmış bir yelpaze olduğunu görüyorsunuz. Eğer bıçağı inceleme tuşuna basarsanız, kendinizi yelliyorsunuz. Gerçekten merak uyandırıcı.

Ayrıca Celestial skin setindeki silah uğuru, mermi sıktığınız zaman sinirli bir öküz olurken, sıkmadığınız zaman gayet sakin bir öküz oluyor. Yani interaktif bir silah uğurunu da ilk defa görmüş olacağız.

Celestial skin setinin değeri 7100 VP olacak yani Anime skin setinin tamamının fiyatından daha ucuz. Silahları tek tek almak isterseniz 1775 VP, bıçağı tek almak isterseniz 3550 VP vermeniz gerekecek.

Celestial skin setinin çıkış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Anime skin setinin ardından geleceğini düşünülüyor.

VALORANT skin setleri konusunda yine bazı şeyler deniyor. Eğer bu iki skin seti topluluk tarafından sevilirse, ileriki zamanlarda çok değişik şeyler görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden heyecanlanmamak elde değil.