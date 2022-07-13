VALORANT Yeni Skin Paketi Sızdırıldı - Son Dakika
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VALORANT Yeni Skin Paketi Sızdırıldı

13.07.2022 17:00
VALORANT Yeni Skin Paketi Sızdırıldı

Riot Games'in popüler FPS oyunu VALORANT için gelecek yeni skin paketi sızdırıldı. Paketin tüm detayları haberimizde.

VALORANT Yeni Skin Paketi Sızdırıldı

Riot Games'in popüler FPS oyunu VALORANT için gelecek yeni skin paketi sızdırıldı. Skin paketinin adı, fiyatı ve hangi silahları içereceği gibi detaylar haberimizde.

VALORANT Yeni Yazılımı ile Sesli Sohbetleri Takip Edecek

Riot Games tarafından geliştirilen ve şu anda özellikle ülkemizde büyük popülerlik yakalamış olan VALORANT, yeni sezon ve kısımlarıyla oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Sezon ve kısım yenilikleri dışında oyuna düzenli olarak yeni skin paketleri ekleniyor ve mağaza kısmında sunuluyor.

VALORANT için gelecek olan yeni skin paketinin adı, VP fiyatı ve hangi silahları içereceği sızdırıldı. VALORANT sızıntı haberleriyle ünlü ValorLeaks tarafından paylaşılan Twitter gönderisinde paketin içerisinde yer alan bıçak, animasyonuyla birlikte gösteriliyor.

Skin paketinin adı "Sarmad" olarak belirlenmiş durumda. Kod adı "Egypt" olarak belirtilen setin içerisinde Vandal, Phantom, Spectre, Frenzy ve Bıçak skini yer alacak. Bıçağın adı ise "Blade of Serket" olacak. Silahlar tek başlarına 1275 VP, bıçak ise tek başına 2550 VP olacak. Her zaman olduğu gibi paketi tamamen satın almak istediğinizde %30 indirimle hepsini 5100 VP'ye satın alabileceksiniz.

Sarmad paketinin ne zaman oyuna ekleneceği henüz bilinmiyor ancak eğer bu sızıntı doğruysa yakın zamanda tanıtımı yapılıp oyuna da eklenecektir. Özellikle setin içerisinde yer alan bıçak oldukça özgün bir animasyona ve tasarıma sahip olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların bir kısmı bunu severken bir kısmı da bundan hoşnut değil.

Sizler yeni VALORANT skin paketi hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: SaveButonu

Riot Games, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VALORANT Yeni Skin Paketi Sızdırıldı - Son Dakika

Bu haber SaveButonu tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. SaveButonu tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı SaveButonu kurumudur.

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