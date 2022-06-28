VALORANT yeni yazılımı ile sesli sohbetleri takip edecek - Son Dakika
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VALORANT yeni yazılımı ile sesli sohbetleri takip edecek

30.06.2022 07:37
VALORANT yeni yazılımı ile sesli sohbetleri takip edecek

VALORANT yeni yazılımı sayesinde oyuncuların sesli sohbet ile takımın huzurunu bozacak davranışlarını engellemeyi planlıyor.

Her rekabetçi oyunda olduğu gibi VALORANT da maalesef ki oyuncuların ister tilt olmasından, ister kötü bir gün geçirmesinden, ya da ister oyunun gidişatına olan sinirinden dolayı yazı ile ya da sesli bir şekilde takımın huzurunu bozabiliyor (hepimiz mutlaka en az bir kere sinirlenip insanların huzurunu bozmuşuzdur, kabul edelim). Oyuncuların bu öfkeyle yazdıkları atıfların apaçık bir şekilde gözükmesinin insanları kötü bir şekilde etkileme ihtimali yüksek olduğundan chat kutularında bu mesajları yıldızlayan filtreler bulunuyor. Ancak böyle bir filtreyi sesli sohbette kullanmak mümkün değil, bu yüzden oyuncular mikrofonunu açıp istedikleri kadar insanların huzurunu bozabiliyor.

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Riot Games ise bunun önüne geçmek için yeni bir yazılım ile sesli sohbeti huzur bozacak şekilde kullanan insanları belirlemeye ve cezalandırmaya çalışacak. Gelecek ay ilk olarak VALORANT oyunlarını takip edecek olan bu program ise şimdilik aktif olmayacak. Takip etmesinin amacı oyunlardaki sesli sohbet kullanımlarından data toplamak ve buna göre bir algoritma yaratmak olacak. Uzun lafın kısası bu program şimdilik oyunlarınızdaki huzur bozan oyuncuyu cezalandırmak yerine bu oyuncunun davranışlarını cezalandırılabilir davranış olarak algoritmasına yazacak ancak bununla ilgili bir hamlede bulunmayacak.

Bu yeni programın aktif olarak çalıştığı bir beta sürümünü senenin sonlarına doğru görebileceğimizi söyleyen Riot, bu sürüm çıktığında oyuncuların bu programa çok güvenmemeleri konusunda ise şimdiden uyarıyor. Çok yeni bir teknoloji ve yazılım olarak gerçekten kompleks bir program olması nedeniyle Riot Games bu programın ilk başlarda mutlaka bazı hatalar yapacağını, hatta belki insanların boş yere cezalandırılmasına bile yol açacağını söylüyor. Ancak tabii ki bu kadar tehlikeli sularda yüzmelerine rağmen dünyanın en büyük rekabetçi oyunlarına ev sahipliği yapan Riot Games, bu programın düzgün çalışması için büyük bir efor sarf ettiklerini de ekliyor.

Bu program sesli sohbetin en çok kullanıldığı oyunları olan VALORANT ile teste başlayacak, ancak VALORANT sonrasında diğer oyunlarında da kullanmayı düşünüyor olmaları çok büyük bir ihtimal. Bu programın ne durumda oyuncularla buluşacağını söylemek imkansız, belki çok iyi çalışır, belki büyük bir kaosa yol açar. Ancak Riot' un bu zorlu görevi üstlenmesi ve bu bu konuya bu önemi vermesi oyuncularına ne kadar değer verdiklerinin büyük bir göstergesi.

VALORANT yeni yazılımı ile sesli sohbetleri takip edecek
Kaynak: SaveButonu
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Riot Games, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VALORANT yeni yazılımı ile sesli sohbetleri takip edecek - Son Dakika


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