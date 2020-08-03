Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi - Son Dakika

Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi

Son zamanlarda, yükleme sırasında siyah ekranlarda takılmaktan şikayet eden oyuncu sayısı çoğaldı.

Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi, System.String[]

Son zamanlarda, yükleme sırasında siyah ekranlarda takılmaktan şikayet eden oyuncu sayısı çoğaldı. Bu siyah ekranların nedeni Tl10 Battle Pass ile gelen yeni özellikler sonucu olmuş olabilir.

Artık oyuncular, oyunun ilk açılışında oyun içi eklentilerin çoğunu yüklemek için "-prewarm" başlatma seçeneğini kullanabilirler.

Bu, oyuncuların oyunu ilk başlatılma süresince biraz daha vakit geçirecekleri anlamına gelir ancak bir maça bağlanırken yükleme süreleri çok daha hızlı olacaktır.

Bu komut özellikle düşük sistemi olan, oyunlara bağlanmada zorluklarla karşılaşan ve belirli bir zamanda oyuna bağlanamadıkları için genellikle oyundan atılan kişileri hedef alıyor. Bir de bu yetmezmiş gibi siyah ekranda takılı kalmak zaten sinir bozuyordu ki,  bu başlatma seçeneği bu durumu düzeltiyor.

Bu deneysel özelliği kullanmak için Steam kütüphanesinden Dota 2'nin üstüne sağ tık yaparak, özelliklere giderek, "Başlatma Seçeneklerini Ayarla" diyerek "-prewarm" yazıyoruz, alıntı işaretleri olmadan tabii ki. Daha uzun bir yükleme süresiyle karşılaşacaksınız ancak sonra daha iyi bir oyun deneyimi elde edeceksiniz.

Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 05:01

Son Dakika Spor Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Adı yolsuzluklarla anılan eski İspanya Kralı, ülkeden ayrılma kararı aldı Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir Eski İspanya Kralı Juan Carlos, yolsuzluk iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldı Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 eğlence mekanı kapatıldı İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor Kanser hastası yaşlı adam, evinde tüfekle kendisini vurarak intihar etti 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:21
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı         
16:43
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı         
16:39
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi         
16:31
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü         
16:11
Foça'daki tekne faciasının sorumlusu kaptan tutuklandı Foça'daki tekne faciasının sorumlusu kaptan tutuklandı         
16:04
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları         
16:01
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp         
15:12
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
15:02
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu         
14:47
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu         
14:46
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak         
14:45
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok         
14:37
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu         
14:14
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi         
13:46
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı         
13:32
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü         
12:56
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi         
12:45
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu         
12:13
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı         
11:38
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor         
11:35
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı         
11:14
Son dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı Son dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı         
10:42
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi         
10:39
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı         
09:38
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 23:29:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei