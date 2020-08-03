Valve, Dota 2 için yükleme zamanının hızlandırılması adına yeni bir deneysel özellik getirdi

Son zamanlarda, yükleme sırasında siyah ekranlarda takılmaktan şikayet eden oyuncu sayısı çoğaldı. Bu siyah ekranların nedeni Tl10 Battle Pass ile gelen yeni özellikler sonucu olmuş olabilir.

Artık oyuncular, oyunun ilk açılışında oyun içi eklentilerin çoğunu yüklemek için "-prewarm" başlatma seçeneğini kullanabilirler.

Bu, oyuncuların oyunu ilk başlatılma süresince biraz daha vakit geçirecekleri anlamına gelir ancak bir maça bağlanırken yükleme süreleri çok daha hızlı olacaktır.

Bu komut özellikle düşük sistemi olan, oyunlara bağlanmada zorluklarla karşılaşan ve belirli bir zamanda oyuna bağlanamadıkları için genellikle oyundan atılan kişileri hedef alıyor. Bir de bu yetmezmiş gibi siyah ekranda takılı kalmak zaten sinir bozuyordu ki, bu başlatma seçeneği bu durumu düzeltiyor.

Bu deneysel özelliği kullanmak için Steam kütüphanesinden Dota 2'nin üstüne sağ tık yaparak, özelliklere giderek, "Başlatma Seçeneklerini Ayarla" diyerek "-prewarm" yazıyoruz, alıntı işaretleri olmadan tabii ki. Daha uzun bir yükleme süresiyle karşılaşacaksınız ancak sonra daha iyi bir oyun deneyimi elde edeceksiniz.