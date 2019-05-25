Son Dakika Haberleri: Valve, Nisan Ayında Steam'in En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı

Valve, Nisan Ayında Steam'in En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı

42 dakika önce

Valve, Steam'da satılan oyunlara dair satış detaylarını paylaşmaya başladı. Bu bilgilerden de Steam'de Nisan ayında en çok satış yapan 20 oyun ile karşınızdayız.

Valve, Nisan Ayında Steam'in En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı, System.String[]
Valve bu hafta Steam'de Nisan ayında en çok satış yapan oyunların listesini yayınladı. Listedeki sıralama oyunların satış sayılarına göre değil, çıkış tarihlerine göre düzenlenmiş, bu sayede Valve hiçbir geliştiriciyi mağdur bırakmak istemiyor.

Totally Accurate Battle Simulator



SUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSION



ISLANDERS



MarZ: Tactical Base Defense



Supraland



Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy



Vacation Simulator



Zanki Zero: Last Beginning



Pathway



Weedcraft Inc.



Staxel



One Finger Death Punch 2



Forager



Pagan Online



Katana ZERO



Driftland: The Magic Revival



Paper Dolls Original



Mortal Kombat 11



Imperator: Rome



MORDHAU



Valve seçkin bir liste oluşturdu ve Mortal Kombat 11 listedeki en büyük isim diyebiliriz. Onun ardından da Totally Accurate Battle Simulator, Weedcraft Inc., Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ve Imperator: Rome geliyor.

Diğer başlıklar da XCOM ve Indiana Jones karışımı olarak nitelendirdiğimiz Pathway, Steam'in en çok aktif oyuncuya sahip oyunlar listesinde 11. sırada olan 64 kişilik orta çağ dövüş oyunu Mordhau gibi çabuk yükselişe geçen oyunlar.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:37 
Phoenix, Teknoloji
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