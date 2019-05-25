Valve, Nisan Ayında Steam'in En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı
42 dakika önce
Valve, Steam'da satılan oyunlara dair satış detaylarını paylaşmaya başladı. Bu bilgilerden de Steam'de Nisan ayında en çok satış yapan 20 oyun ile karşınızdayız.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:37
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