Valve, Steam Deck için Half-Life, CS:GO ve daha fazla oyuna güncelleme getiriyor - Son Dakika
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Valve, Steam Deck için Half-Life, CS:GO ve daha fazla oyuna güncelleme getiriyor

17.12.2021 10:54
Valve, Steam Deck için Half-Life, CS:GO ve daha fazla oyuna güncelleme getiriyor

Valve ile 16 Aralık tarihinde yapılan bir röportajda, Steam Deck ekibinin üyeleri planlanan Şubat lansmanı için her şeyin yolunda olduğunu açıkladılar. Valve'ın Steam Deck'i diğer geliştiricilere hazırlamak için yaptığı çalışmalardan bahsederken, Valve kendi oyunları için bazı planlar da paylaştı.

Dota 2, Counter Strike: Global Offensive ve Half-Lie serilerinin hepsi Steam Deck'te daha iyi bir deneyim alabilmeleri için tekrardan güncellenmeye hazırlanıyorlar.

Tasarımcı Greg Coomer, "Dota ekibi en azından Dota bağlamında oldukça yenilikçi bir şey yapıyor. Sadece geçen hafta, oyuncuların parmak çubuklarını kullanarak oyunu en iyi oynamalarınısağlayan yeni bir mod gönderdiler." Sözlerine yer verdi.

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Greg Coomer, Valve'ın Half-Life'a bir demet ince ayar getirdiğini söyledi, ancak Gordon Freeman'ı kontrol etmekle ilgili değil, menülerde gezinmekle ilgili gibi geliyor. "Half-Life oyunlarındaki temel deneyim bir kontrol cihazıyla oldukça cilalanmış olsa bile, deneyimin etrafındaki birçok şey ya dışarıda kalma ya da zamanla aynı cila seviyesine getirilmeme eğilimindedir." dedi.

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