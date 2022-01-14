Valve, Steam Deck için sevkiyat tarihi belirledi

Valve'ın Steam'den yayınladığı Ocak güncellemesinde Steam Deck'in sevkiyatının tedarik ve nakliye sorunlarına rağmen, cihazları Şubat ayının sonundan itibaren gönderilmeye başlanılacağı söyleniyor.

Steam Deck'in donanımı kadar önemli olan şeylerden biri ise oyunlardır. Valve, birçok oyun geliştiricisine Steam Deck geliştirici kiti gönderdi. Başka bir geliştirme kiti dalgasını da onayladı ve geçen aylarda yüzlerce geliştirme kiti, geliştiricilere ulaştı.

Steam Deck'le birlikte Steam kütüphanenizdeki hangi oyunların Steam Deck'te çalışabileceğine dair dört ana kategori bulunmaktadır: Onaylandı, Oynanabilir, Desteklenmiyor, Bilinmiyor. Onaylanan oyun kategorisinde oyun, hiçbir şey yapmadan Steam Deck'te mükemmel bir şekilde çalışır. Oynanabilirde ise, oyunun oynanabilir olması için kullanıcının bazı ayarlar yapması gerekebilir. Desteklenmiyor kategorisinde ise oyun an itibariyle Steam Deck'te çalışmıyor. Son olarak ise bilinmiyor kategorisinde oyunun uyumluluğunun henüz kontrol edilmediğidir. Steam Verified kategorilerine buradan ulaşabilirsiniz.