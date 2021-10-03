Valve, The International 10 için bilet satışlarını iptal etti!

Daha sonra Şampiyona'nın Ekim ayında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenleneceği ve Romanya'nın en büyük stadyumu Arena Nationala'da gerçekleşeceği belirtilmişti.

Valve son olarak resmi web sitesi üzerinden paylaşılan bir blog yazısı ile, The International 10 için bilet satışını iptal etti ve merakla beklenen turnuvada seyircilerin yer almayacağını resmen duyurdu. Bu kararın öne çıkan sebepleri arasında Romanya'da covid oranlarının bir hali yükselişe geçmesi ayrıca etkinliğe katılan oyuncuların ve personellerin güvenliğini sağlamak için alındığını ve tüm bilet satışlarının iade sürecini başlatılacağı belirtildi.

Dota 2 resmi sitesi üzerinden paylaşılan blog yazısında Bilet Satışları İptali hakkında şu sözlere yer verildi;

'Romanya'da Covid oranlarının devam eden yükselişini ve bunun sonucunda Bükreş'te yeni yerel kısıtlamaların getirilmesini dikkatle değerlendiriyoruz. Etkinliğe katılan tüm oyuncuların ve yapım personelinin güvenliğini sağlamak için The International 2021 için tüm bilet satışlarını iade etmeye karar verdik. Bilet satın alanlara otomatik olarak tam bir geri ödeme yapılacaktır. The International 10 planlandığı gibi 7 Ekim'de başlayacak ve dünyanın en iyi Dota takımlarını sahneye davet etmeyi ve deneyimi dünya çapında milyonlarca hayranla çevrimiçi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.'