Son Dakika Haberleri: Valverde: 'Fitness alıyoruz'
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Valverde: 'Fitness alıyoruz'

27 dakika önce

FC Barcelona teknik direktörü oyuncuları sezon öncesi bir Chelsea tarafına karşı bacaklarında daha fazla dakika kalıyor.

FC Barcelona teknik direktörü oyuncuları sezon öncesi bir Chelsea tarafına karşı bacaklarında daha fazla dakika kalıyor.
Valverde: 'Fitness alıyoruz'
Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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