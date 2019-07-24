Valverde: 'Fitness alıyoruz'
27 dakika önce
FC Barcelona teknik direktörü oyuncuları sezon öncesi bir Chelsea tarafına karşı bacaklarında daha fazla dakika kalıyor.
FC Barcelona
teknik direktörü oyuncuları sezon öncesi bir Chelsea
tarafına karşı bacaklarında daha fazla dakika kalıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06
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