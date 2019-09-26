"Vampir İstilası"

Jeff Sinasac'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Elysia White, Adam Cronheim, Jonathan Robbins ve Lindsey Middleton ile birlikte rol aldığı "Vampir İstilası"; vampir istilasından bir şekilde sağ çıkan bir grup insanın, hayatta olabileceklerini temenni ettikleri yakınlarına ulaşmaya çalışmalarını anlatıyor.