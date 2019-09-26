Son Dakika Haberleri: Vampir İstilası
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Vampir İstilası

1 saat önce

"Vampir İstilası"Jeff Sinasac'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Elysia White, Adam Cronheim, Jonathan Robbins ve Lindsey Middleton ile birlikte rol aldığı "Vampir İstilası";

"Vampir İstilası"

Jeff Sinasac'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Elysia White, Adam Cronheim, Jonathan Robbins ve Lindsey Middleton ile birlikte rol aldığı "Vampir İstilası"; vampir istilasından bir şekilde sağ çıkan bir grup insanın, hayatta olabileceklerini temenni ettikleri yakınlarına ulaşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Vampir İstilası

Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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