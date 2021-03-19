Son dakika haberi: 'Vampir Sibel davası karar bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: 'Vampir Sibel davası karar bekliyor

19.03.2021 15:35
Son dakika haberi: 'Vampir Sibel davası karar bekliyor, System.String[]

Son dakika haber... Eskişehir'de sözde "dergah" adıyla kurduğu çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen ve kamuoyunda "Vampir Sibel" olarak bilinen Sibel Gönül'ün, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 121 yıl hapis...

Eskişehir'de sözde "dergah" adıyla kurduğu çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen ve kamuoyunda "Vampir Sibel" olarak bilinen Sibel Gönül'ün, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 121 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava 28 Mayıs'a ertelendi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe ve Serkan Dalkılıç ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sibel Gönül ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyetine sunulan yazılı tanık ifadesi okundu ve sanıkların yargılamasına devam edildi.

"Sadık Hamza Gönenli'nin lehine ifade vermemi istediler"

Mahkemeye yazılı beyanda bulunan gizli tanığın ifadesinde, "Benim Sadık Hamza Gönenli'nin lehine ifade vermemi, aksi takdirde başımın belaya gireceğini söylediler" cümleleri yer aldı. Tutuklu sanık Sibel Gönül, tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe ve Serkan Dalkılıç ile avukatları tanık beyanını kabul etmedi.

Tutuklu sanık Sibel Gönül'ün avukatları sanığın uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek; öncelikli olarak sanığın tahliye edilmesini, mahkeme heyeti aksi takdirde karar verirse sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki incelemelerin tamamlanması ve yeni tanıkların dinlenmesi için davayı 28 Mayıs'a erteledi.

Ayinlerle büyü bozuyormuş

Toplamda 27 mağdurun ifadelerine yer verilen ve Sibel Gönül hakkında 121 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede; kendisine ulaşan bir mağdura 'sizde büyü var onu çözeceğim' diyen Sibel Gönül'ün çamaşır leğenine kum birikintisi ve üzerinde koyun kafası ile kemiklerinin bulunduğu cisimleri gösterip "bu çivileri sökerek sizi bu büyüden kurtaracağım" dediği ve karşılığında para aldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca tutuklu sanık Sibel Gönül'ün mağdurlardan birini evin içerisinde bir odaya alarak seccade üzerinde beklettiği ve dini söylemlerde bulunarak çeşitli hareketler yapmaya başladığı, elinde bulunan yumurtaları mağdurun vücuduna sürdüğü, bazı mağdurlardan sözde tedavi amacıyla yaptığı seanslarda kan aldığı belirtilmişti. Öte yandan Sibel Gönül'ün seans başına 200 TL aldığı da iddianamede yer almıştı.

Olayın geçmişi

Eskişehir Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin Mahallesi'nde sözde dergah olarak kullandıkları çiftlik evinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Sibel Gönül'ü yakalamak için harekete geçti. Dolandırılma gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine jandarma ekipleri çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan Avukat Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, annesi Sibel Gönül ise kaçtığı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandı. Sibel Gönül, çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişiler para karşılığında farklı yöntemler ve ritüeller uygulayarak tedavi ettiğini iddia etmişti. Yaklaşık 13 milyon TL'lik vurgun yaptıkları öne sürülen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan Dalkılıç ve Hasan Can Bahçe hakkında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 121 yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

(Abdullah Güçlü/İHA)

Son dakika haberi: 'Vampir Sibel davası karar bekliyor

Dolandırıcılık, Eskişehir, Dergah, Vampir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 'Vampir Sibel davası karar bekliyor - Son Dakika


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