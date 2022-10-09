Öğrencilere "Üniversitede vampir var" diyen Rektör, istifasını sundu - Son Dakika
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Öğrencilere "Üniversitede vampir var" diyen Rektör, istifasını sundu

09.10.2022 18:05

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, geçtiğimiz günlerde öğrencilere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı uyarıyla gündem oldu. Öğrencilere "Üniversitede vampirler var, dikkat edin" diye uyarıda bulunan Ak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı. Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.

SAĞLIK SORUNLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tepki çeken uyarının ardından Prof. Dr. Namık Ak, görevinden istifa etti. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA

Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere 'Üniversitede vampir var' diyen Rektör, istifasını sundu - Son Dakika

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