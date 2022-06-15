Vampire Survivor sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB? - Son Dakika
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Vampire Survivor sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB?

15.06.2022 13:43
Vampire Survivor sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB?

Bağımsız stüdyo Poncle tarafından geliştirilip yayınlanan Aksiyon Roguelike ve piksel grafiklere sahip Vampire Survivors'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Vampire Survivors'ın sistem gereksinimleri neler? Vampire Surviors kaç GB? Detayları haberimizde…

Binlerce gece yaratığını biç ve şafağa kadar hayatta kal! Vampire Survivors, seçimlerinizin üzerinize atılan yüzlerce canavara karşı hızlı bir şekilde kartopu yapmanıza izin verebileceği, rogue-lite unsurlarına sahip, gotik bir korku oyunudur. Peki, Vampire Survivors sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB? İşte detayları…

VAMPIRE SURVIVORS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli bilgisayar dostu Vampire Survivors'u oynayabilmeniz için Intel Premium 4 çekirdekli işlemciye, 1 GB RAM'e ve 250 MB depolama alanına sahip olmanız yeterlidir.

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Vampire Survivors Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64bit
  • İşlemci: Intel Pentium 4 processor or later that's SSE2 capable
  • Bellek: 1 GB RAM
  • Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

Vampire Survivors Kaç GB?

Vampire Survivors'u oynayabilmeniz için 250 MB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

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