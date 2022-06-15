Vampire Survivor sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB?

Binlerce gece yaratığını biç ve şafağa kadar hayatta kal! Vampire Survivors, seçimlerinizin üzerinize atılan yüzlerce canavara karşı hızlı bir şekilde kartopu yapmanıza izin verebileceği, rogue-lite unsurlarına sahip, gotik bir korku oyunudur. Peki, Vampire Survivors sistem gereksinimleri neler? Vampire Survivors kaç GB? İşte detayları…
Düşük sistemli bilgisayar dostu Vampire Survivors'u oynayabilmeniz için Intel Premium 4 çekirdekli işlemciye, 1 GB RAM'e ve 250 MB depolama alanına sahip olmanız yeterlidir.
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Vampire Survivors'u oynayabilmeniz için 250 MB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.
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