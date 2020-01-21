Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu -1 - Son Dakika

Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu -1

7 saat önce

Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zeynek Baraj Gölü dondu -1.

Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zeynek Baraj Gölü dondu -1

Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu -1

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
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