Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu - Son Dakika

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Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu
6 saat önce
Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zeynek Baraj Gölü dondu (DRONE İLE)
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zeynek Baraj Gölü dondu (DRONE İLE)
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