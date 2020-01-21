Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu - Son Dakika

Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu

6 saat önce

Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zeynek Baraj Gölü dondu (DRONE İLE)

Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zeynek Baraj Gölü dondu (DRONE İLE)

Van 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip zeynek baraj gölü dondu

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
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