VAN 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 7'inci ayin

1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 7'inci ayin

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde yılda bir kez yapılan ve bu yıl 7'incisi gerçekleştirilecek olan ayin için hazırlıklar başladı. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, bu yıl 7'incisi düzenlenecek olan ayinin yoğun katılımlı olacağını söyledi.

Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van'a geldi. Daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl aradan sonra 2018 yılında yeniden gerçekleştirildi. Van'ın en önemli turizm değerleri arasında bulunan Akdamar Adası'ndaki tarihi Akdamar Kilisesi bu yıl 7'inci ayine ev sahipliği yapacak.

Yılın her mevsimi binlerce turisti ağırlayan Akdamar Kilisesi'nde 8 Eylül'de yapılacak ayin için yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda turistin kente gelmesi bekleniyor. Ayine katılmak isteyenler kentteki otellerde rezervasyon yaptırdı. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, 8 Eylül'de yapılacak ayin için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Sezer, Bu ayin yüzlerce turistin Akdamar Adası'nı ziyaret etmesine vesile olmaktadır. Bu yıl yapılacak ayinin diğer ayinlerden farklı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü otellerde rezervasyon yaptıranların yoğun olduğu bilgisi var. Bu topraklar birçok medeniyete beşiklik yapmış topraklardır. Hoşgörünün bu topraklarda yıllardır egemen olduğuna şahit olmuş. Bu yıl 7'incisi yapılması düşünülen ayin için gerekli önlemleri, tedbirleri, hazırlıkları ve çalışmaları yaptık diye konuştu.