Van 12 yaşındaki oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van 12 yaşındaki oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Van 12 yaşındaki oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti

7 saat önce

12 yaşındaki Oguzhan'ın imdadına ekipler yetiştiVAN'ın Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'nde karın ağrısı başlayan İsa Oğuzhan(12), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

12 yaşındaki Oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti

VAN'ın Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'nde karın ağrısı başlayan İsa Oğuzhan(12), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Van ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından, karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde bulunan ve yolu kardan kapanan Ermişler Mahallesi'nde oturan İsa Oğuzhan'ın karın ağrısı başlayınp kusunca, yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Tuşba Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ve tipiye rağmen zorlu bir çalışma sonucunda 3 saatin sonunda mahalleye ulaştı. Burada sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan İsa Oğuzhan, daha sonra Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine ulaştırılarak tedaviye alındı.

Van 12 yaşındaki oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti

Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 1869'a çıktı
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkanına ve aracına molotof kokteyli ile saldırdı Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti

Son Dakika Haberleri
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu
17:09 "Sevil Berberi" Antalya Devlet Opera ve Balesi "nde
17:09 "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 20 Mart'ta

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van 12 yaşındaki oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]