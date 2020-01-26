Van 150 lira için arkadaşını öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van 150 lira için arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Van 150 lira için arkadaşını öldürdü

6 saat önce

150 lira için arkadaşını öldürdüVan'ın İpekyolu ilçesinde Kemal Kiye (28), 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı (25) bu nedenle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

150 lira için arkadaşını öldürdü

Van'ın İpekyolu ilçesinde Kemal Kiye (28), 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı (25) bu nedenle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 19 Ocak günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Kiye ile 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kiye, Ümit Orta'yı bıçakla yaraladı. Ümit Orta, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Orta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemal Kiye'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kiye emniyetteki ifadesinde, Orta'nın arkadaşı olduğunu, borç olarak verdiği 150 TL'yi uzun süredir ödemediğini söyledi. Kiye, olay günü sabah saatlerinde bu nedenle tartıştıklarını, akşam da evine gelen Ümit Orta'nın kendisine küfretmesi üzerine bıçakladığını ifade etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Kiye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van 150 lira için arkadaşını öldürdü

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü
Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ için hazırladıkları yardım paketlerini vermek için yola çıktı Deprem öldürmedi başına düşen sac parçası öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 17:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van 150 lira için arkadaşını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]