Van-212 yerleşim biriminin yolu kapalı olan van'da, iranlıların kar eğlencesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van-212 yerleşim biriminin yolu kapalı olan van'da, iranlıların kar eğlencesi - Son Dakika

Van-212 yerleşim biriminin yolu kapalı olan van'da, iranlıların kar eğlencesi

6 saat önce

212 yerleşim biriminin yolu kapalı olan Van'da, İranlıların kar eğlencesiVAN'da 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

212 yerleşim biriminin yolu kapalı olan Van'da, İranlıların kar eğlencesi

VAN'da 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte, kapanan 212 yerleşim yerinin yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kar yağışı, Van'a gelen İranlı turistler için eğlence kaynağı oldu.

Van ve çevresinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 70 mahalle ve 142 mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı bir metreyi aştı. Son 26 yılın kar yağışı rekorunun kırıldığı belirtilirken, valilikte kurulun kriz merkezinde, bölgedeki gelişmeler anbean takip ediliyor. Dün, Gürpınar ilçesine bağlı bazı mahalle yolları, çığ tehlikesi nedeniyle valilik kararıyla araçların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için ise Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

İRANLI TURİSTLERİN KAR KEYFİ

Van'a gelen İranlı turistler ise, kar yağışının sevincini yaşıyor. Lapa lapa yağan karın altında gezintiye çıkan İranlılar, parklarda, doyumsuz manzara eşliğinde hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Turistler, Van'ı çok sevdiklerini ve yağan kar yağışına da sevindiklerini söyledi.

ÇIĞ BÖLGESİNDE ÇALIŞMA YAPILMIYOR

Van- Bahçesaray karayoluna 5 Şubat günü düşen çığ faciasında, kar altında kaldığı belirtilen itfaiye personeli için arama- kurtarma çalışmalarının yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi amacıyla dün bölgeye 17 kişiden oluşan teknik heyet gönderildi. Heyetin bölgede yaptığı incelemede, olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle çalışma yapılamayacağı belirtildi. Bugün de aynı koşullar nedeniyle bölgede çalışma yapılmıyor.

KAÇAK GÖÇMENLERİN İZİNE RASTLANILMADI

Van'ın Çaldıran ilçesine, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve donarak öldükleri ihbarı üzerine, dün bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, jandarma eşliğinde bölgede yaptığı arama faaliyetlerinde, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Van-212 yerleşim biriminin yolu kapalı olan van'da, iranlıların kar eğlencesi

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
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