Van 3. sayfa haberi... Başkale'de 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Van 3. sayfa haberi... Başkale'de 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi

09.10.2022 10:20
Van 3. sayfa haberi... Başkale'de 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi

Van haberler: Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar esnasında 20 kilo 502 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin parasal kaynaklarının kurutulmasına yönelik mücadele tüm hızıyla sürüyor" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van 3. sayfa haberi... Başkale'de 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van 3. sayfa haberi... Başkale'de 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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