Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar esnasında 20 kilo 502 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerinin parasal kaynaklarının kurutulmasına yönelik mücadele tüm hızıyla sürüyor" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van 3. sayfa haberi... Başkale'de 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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