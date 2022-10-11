Van 3. sayfa haberi | Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van 3. sayfa haberi | Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

11.10.2022 10:22

Edinilen Van haberine göre Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı Organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin gizle bölmesinde yapılan aramada 25 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin gizle bölmesinde yapılan aramada 25 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 11 Ekim 2022 tarihinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Özalp ilçesinde bir şahsın göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda evin bahçe kısmında bulunan ve özel olarak hazırlanmış sığınak içerisinde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olayına organizatörlük yaptığı değerlendirilen ev sahibi dahil 3 şahıs gözaltına alınmış olup, yakalanan göçmenler hakkında gerekli işlemlere başlatıldı" denildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Göçmen, Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van 3. sayfa haberi | Van'da 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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