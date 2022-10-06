Van 3. sayfa haberi... Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Van 3. sayfa haberi... Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi

06.10.2022 17:17
Van 3. sayfa haberi... Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi

Van haberi... Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 Ekim 2022 tarihinde bir şahsın uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine İpekyolu ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - VAN

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Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama
Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van 3. sayfa haberi... Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van 3. sayfa haberi... Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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