Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 Ekim 2022 tarihinde bir şahsın uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine İpekyolu ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van 3. sayfa haberi... Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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