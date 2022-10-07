Van 3. sayfa haberi | Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Van 3. sayfa haberi | Van'da 'torbacı' operasyonu

07.10.2022 09:21
Van 3. sayfa haberi | Van'da 'torbacı' operasyonu

Gelen Van haberine göre Van'da 'torbacı' diye tabire dilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabire dilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "30 Eylül- 6 Ekim 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 25,43 gram metamfetamin, 22,37 gram eroin, 8,19 gram esrar ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 21 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van 3. sayfa haberi | Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

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