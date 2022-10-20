Van 3. sayfa haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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Van 3. sayfa haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

20.10.2022 17:05
Van 3. sayfa haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

Van 3. sayfa haberi: Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "14-20 Ekim 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 102,47 gram metamfetamin, 37,17 gram eroin, 4,33 gram esrar ve 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 13 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van 3. sayfa haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

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