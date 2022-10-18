Van haberleri... Van'da ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van haberleri... Van'da ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı

18.10.2022 17:43
Van haberleri... Van'da ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı

Van haber... Van'ın Çaldıran ilçesinde ruhsatsız kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde ruhsatsız kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede dün kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma ve 6. Hudut Tugay komutanlıklarının koordineli çalışması sonucu ruhsatsız kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Üzerlerinde tabanca ve şarjör ile 8 fişek, dedektör, dürbün, 2 bıçak, 2 çekiç ve levye ele geçirilen şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van haberleri... Van'da ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberleri... Van'da ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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