Üzerlerinde tabanca ve şarjör ile 8 fişek, dedektör, dürbün, 2 bıçak, 2 çekiç ve levye ele geçirilen şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Van haberleri... Van'da ruhsatsız kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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