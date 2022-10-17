Van 3. sayfa haberleri: Van'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Van 3. sayfa haberleri: Van'da kaçakçılık operasyonu

17.10.2022 08:25
Van 3. sayfa haberleri: Van'da kaçakçılık operasyonu

Van haber: Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme, tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme, tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 5 şişe alkol, 620 paket sigara ele geçirilmiştir. 2863 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda 5 adet tarihi eser (sikke) ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 1 adet AK-47 tüfek, 24 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van 3. sayfa haberleri: Van'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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