Van 3. sayfa haberleri... Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Van 3. sayfa haberleri... Van polisinden bilgilendirme çalışması

09.10.2022 17:35
Van 3. sayfa haberleri... Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van haberi... Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliğinde siber suçlar konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliğinde siber suçlar konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri; siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde bilgilendirme çalışmasını sürdürüyor. Polis ekipleri, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliğinde; 'güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya dezenformasyonu ve bilgi kirliliği, ücretsiz wi-fi ağlarında güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasadışı bahis' konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. - VAN

YORUMLAR
500
Van gündem haberleri: Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi Van gündem haberleri: Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' tamamlandı 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' tamamlandı Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi
Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Van Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van 3. sayfa haberleri... Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:22 Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
21:23 HDP'li milletvekili Ömer Öcalan, olaylı yürüyüş sonrası polis teşkilatını hedef alarak konuştu: Yapılandırılmasında rol oynayacağız
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 00:10:23. #1.13#
SON DAKİKA: Van 3. sayfa haberleri... Van polisinden bilgilendirme çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement