Van 40 güvercine evinde bakıyor

40 güvercine evinde bakıyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde kuşlara olan tutkusuyla tanınan kuşçu Hacı Eyüp Demirel (60), 1 ile 5 bin lira arasında alıcı bulan 40 güvercinine, evinin çatı katında bakıyor. 40 yıllık kuşçu Demirel, Evimde beslediğim kuşlarımı evlatlarım kadar seviyorum. Kuşlara baktıkça hastalığım, stresim de kalmıyor dedi.

Merkez İpekyolu ilçesinin Ali Paşa Mahallesi'nde yaşayan Hacı Eyüp Demirel'in, evcil güvercin tutukusu 10 yaşında başladı. Bugüne kadar beslediği 3 bine yakın güvercinin satışını yapan Demirel, 7 katlı aparmanın iki katını satın alarak evin çatı bölümüne kuşlarına tel örgülü kafesler yaptırdı. Buğday ve yemle beslediği kuşları için yılda 4 bin lira harcama yapan Demirel önümüzdeki yıl Temmuz ayında yapılacak olan 'Kuş festivaline' hazırlık yapıyor.

KUŞLARA OLAN SEVGİM TARİF EDİLEMEZ

Kuşlara olan sevgisinin de tarif edilemez olduğunu söyleyen Demirel, uzun süreli uçuş yapabilen, inişe geçtiklerinde ise takla atarak görsel şölen sunan, bu özelliklerinden dolayı da 1 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarda satışını yaptığı kuşlarına evinin en manzaralı bölümünü ayırdığını söyledi.

KUŞLARIMI EVLATLARIM KADAR SEVİYORUM

5 kızından 4'ünü Türkiye'nin değişik kentlerindeki üniversitelerde okuttuğunu söyleyen Demirel, Kuşçuluk mesleğini 40 yıldır yapıyorum. Yılda bir seminerlerimiz var, festivallerimiz var. Van kuşunun özelliklerini gösteriyoruz. Halk arasında 'Van kuşu' olarak bilinen güvercinlerin en büyük özelliği, havada uzun süre kalması. Havada 6-7 saat kalan kuşlar 4 ile 5 bin lira arasında satılıyor. Şu ana kadar 3 bine yakın kuş sattım dedi.

EVİMİ KUŞLAR İÇİN ALDIM

Evini kuşlar için aldığını analatan Demirel, Evimin en güzel yerini de kuşlara ayırdım. Dubleks evi de kuşlarım için aldım. Kuşlarıma gözüm gibi bakıyorum. Sabah, öğle ve akşam yemlerini veriyoruz. Temizliklerini yapıp, aşı yapıyoruz. Festivallere giriyoruz. Van kuşunu tanıtıyoruz bir nevi. Yabancılar başka kuşlar getiriyorlar buraya. Biz bunların neslini çoğaltmak istiyoruz. Evlatlarım gibi seviyorum. Bunlar olmazsa yaşamayamam. Kuşlara baktıkça hastalığım, stresim de kalmıyor. Kuşlar benim herşeyim diye konuştu.