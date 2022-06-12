Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi

12.06.2022 21:56

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 18 kilometre altında gerçekleştiği tespit edilen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak, depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

"OLUMSUZ BİR DURUM VE HASAR YOK"

Deprem sonrası konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Olumsuz bir durum yok. Hasar yok" açıklamalarında bulundu.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Saat 21.35'te Van Tuşba'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

VALİLİK: ALLAH BETERİNDEN KORUSUN

Yaşanan depremin ardından Van Valiliği sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." ifadelerine yer verildi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. AFAD'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Son Dakika: Van'ın Tusba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi


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Van'da Deprem Oldu Van'da Deprem Oldu Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı Van ve çevresi 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı

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Son Dakika Güncel Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika


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