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VAN 96 yaşında yeni kimlik başvurusu yaptı

31 dakika önce

96 yaşında yeni kimlik başvurusu yaptıVan'ın Gürpınar ilçesinde, 7 çocuk ve 43 torunu olan 96 yaşındaki Mehmet Adın, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu.

96 yaşında yeni kimlik başvurusu yaptı
Van'ın Gürpınar ilçesinde, 7 çocuk ve 43 torunu olan 96 yaşındaki Mehmet Adın, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu.
Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde oğlu Ali Aydın ile oturan Mehmet Aydın, eski kimliğinin yerine yeni çipli kimlik kartlarından almak için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Oğlu Ali ve torunu Hasan Aydın ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne getirilen 1923 doğumlu Aydın, 96 yaşına gelmesine rağmen sağlığının iyi olduğunu belirterek, Benim 7 çocuk, 43 torunum, 64 torunlarımın çocukları var. Rabbim herkese böyle çocuklar ve torunlar nasip etsin. Herkese uzun ömürler versin dedi.
VAN 96 yaşında yeni kimlik başvurusu yaptı
Gürpınar, Aydın, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:31 Kaynak: DHA
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