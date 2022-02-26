VAN'A 1,5 AYDA 50 BİN İRANLI TURİST GELDİ - Son Dakika
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VAN'A 1,5 AYDA 50 BİN İRANLI TURİST GELDİ

26.02.2022 11:33

VAN'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 2022 yılının ilk 1,5 ayında 50 bin İranlı turist Türkiye'ye giriş yaptı.

VAN'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 2022 yılının ilk 1,5 ayında 50 bin İranlı turist Türkiye'ye giriş yaptı.

Van'a, sınır komşusu olması nedeniyle İranlıların yoğun ilgisi sürüyor. 2022 yılının ilk 1,5 ayında 50 bin İranlı turist kente geldi. Özellikle eğlence ve alışveriş için kente gelen İranlılar esnafa da can suyu oluyor. İranlıların özellikle mart ayında ülkelerindeki nevruz tatilinde kente yoğun olarak gelmesi de bekleniyor.

VAN'A 1,5 AYDA 50 BİN İRANLI TURİST GELDİ
VAN'A 1,5 AYDA 50 BİN İRANLI TURİST GELDİ
VAN'A 1,5 AYDA 50 BİN İRANLI TURİST GELDİ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'A 1,5 AYDA 50 BİN İRANLI TURİST GELDİ - Son Dakika


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