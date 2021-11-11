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Van'a 1 ayda yaklaşık 16 bin İranlı turist geldi - Son Dakika

Van'a 1 ayda yaklaşık 16 bin İranlı turist geldi

11.11.2021 11:35
Van'a 1 ayda yaklaşık 16 bin İranlı turist geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan İran sınır kapısındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla Van'a gelen binlerce İranlı turist, esnafın yüzünü güldürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan İran sınır kapısındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla Van'a gelen binlerce İranlı turist, esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve Kovid-19 nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy, 17 Eylül'de tekrar geçişlere açıldı. İran tarafında da 8 Ekim'de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranlı turistler Van'a akın etmeye başladı.

Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyerek Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Uzun aradan sonra kente gelen turistler yaptıkları alışverişle Kovid-19 sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AA muhabirine, Kapıköy Sınır Kapısı'nın kent ekonomisi için önem taşıdığını söyledi.

İranlı yetkililerle yaptıkları ikili görüşmeler neticesinde Kapıköy Gümrük Kapısı'nın tamamen açıldığını belirten Gülaçar, şunları kaydetti:

"Kapının tamamen açılması ülkemiz için çok önemlidir. 4 Kasım'da araç geçişlerine de başlandı. Esnafımızın ekonomik açıdan zorlanmaması için çalışıyorduk. Hamdolsun bunu başardık. İlimizdeki otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Esnafımız pandemi dönemindeki zararlarını kapattıklarını ifade ediyor. Kentimiz, kalkınmada öncelikli bölgelerden biri. Hem yurt içi hem de İran'dan iş insanlarını ilimize yatırım yapmaya teşvik ettik. Sınır kapısının açılmasında İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ın emeği çok büyük. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Van'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bir cazibe merkezi olduğunu aktaran Gülaçar, "Ekim ayından bu yana yaklaşık 16 bin İranlı turist ilimize geldi. Bu sayı daha da artacak. Turistler alışverişlerini yapıyor, tarihi ve turistik mekanları ziyaret ediyor. Ak belediyeciliğin yaptığı çalışmalar turist sayısını artırdı. Doğu'nun incisi serhat şehrimize kazandıracak çok eserimiz var. Van, Cumhurbaşkanımızın özel olarak ilgilendiği, değer verdiği şehirdir. İran halkı hem bizleri hem de memleketimizi seviyor." ifadelerini kullandı.

"İranlılar kafileler halinde gelmeye başladı"

Otel işletmecisi Turan Demir ise Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla kentteki tüm otellerin doluluk oranın arttığını belirtti.

Son yıllarda İranlıların Van ve Türkiye için önemli bir pazar haline geldiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Kapının açılması bizi çok sevindirdi. İranlılar kafileler halinde gelmeye başladı. İranlı turistler hem esnaf hem de otelciler için büyük bir gelir kaynağı. Turistlerin ülkeye gelmesi ekonominin canlanması açısından da çok önemli. İranlı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp, şehrimizden memnun bir şekilde uğurlama gayreti içindeyiz. Otelimizin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Oteller çalıştıkça daha çok kişi çalıştırılır, istihdama daha çok katkı sunulur. Sınır kapılarının bir daha kapanmamasını diliyorum. Kapının açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"İki yıldır Türkiye'ye gelemiyorduk"

İran'dan ailesiyle Van'a gelen Pervin Miri ise salgın nedeniyle iki yıldır Türkiye'ye gelemediklerini belirterek, "Van çok güzel bir şehir. Yılda en az bir kere Türkiye'ye gelmeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle sınır kapısı kapanmıştı. İki yıldır gelemiyorduk. Burada güzel zaman geçiriyoruz, çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Van'ın çok güzel bir kent olduğunu ifade eden Aida Hesten, "Van'a beşinci kez geliyorum. Alışverişimizi güvenle yapıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. İnsanlar çok iyi, bize yakın ilgi gösteriyor. Gezilecek çok güzel yerler var. Van her yıl daha çok gelişiyor ve güzelleşiyor." dedi.

Tahran'dan gelen Neda Gazembur da Van'da alışveriş yapmayı çok sevdiğini aktardı.

Türkiye'de çok güzel ürünlerin bulunduğunu anlatan Gazembur, "Sınır kapısı kapalı olduğu için gelemiyorduk. Aşılarımızı yaptırdık. Kapılar açıldı. PCR sonuçlarımızı gösterdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptık. Çok mutluyuz. Van çok güzel." ifadesini kullandı.

Türkiye, turist, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'a 1 ayda yaklaşık 16 bin İranlı turist geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'a 1 ayda yaklaşık 16 bin İranlı turist geldi - Son Dakika
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