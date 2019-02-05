Son Dakika Haberleri: Van'a, 7,5 Milyon Dolarlık Güneş Enerji Santrali Kuruldu

Van'a, 7,5 Milyon Dolarlık Güneş Enerji Santrali Kuruldu

27 dakika önce

Türkiye’nin en çok güneş gören illerinden olan Van’a 7,5 megawatlık kurulu gücünde 7,5 milyon dolarlık yatırımla Güneş Enerji Santralli (GES) kuruldu. Yaklaşık olarak 2 bin 500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek tesis üretime başladı. Van güneşli gün sayısı ile GES yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye’nin en önemli kentleri arasında yerini alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun […]The post Van’a, 7,5 milyon dolarlık Güneş Enerji Santrali kuruldu appeared first on Enerji Enstitüsü.

Van'a, 7,5 Milyon Dolarlık Güneş Enerji Santrali Kuruldu, System.String[]
Türkiye'nin en çok güneş gören illerinden olan Van'a 7,5 megawatlık kurulu gücünde 7,5 milyon dolarlık yatırımla Güneş Enerji Santralli (GES) kuruldu. Yaklaşık olarak 2 bin 500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek tesis üretime başladı.

Van güneşli gün sayısı ile GES yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye'nin en önemli kentleri arasında yerini alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasındaki 28 il arasında da Van en yüksek ikinci kotayı aldı. Van'daki güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek isteyen ve Türkiye'deki enerji açığını gidermek için yatırımcılar da girişimlerini sürdürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Atmaca köyünde, Farges Üretim AŞ., Nur-Ges Üretim A.Ş., Lav GES A.Ş. ile Silis GES üretim A.Ş ortaklığında 114 bin metrekare alan üzerine güneş enerji santrali (GES) kuruldu. Yaklaşık 100 kişilik ekiple 2,5 aylık çalışmanın ardından 15 Ocak'ta faaliyete giren tesis, 2 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

Tesisin işletme sorumlusu Elektrik Mühendisi Ümit Aksaç, çok zor kış şartlarına rağmen tesisi 2,5 ayda faaliyete geçirdiklerini söyledi. Aksaç, "Bu tesis Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamında 7,5 milyon dolarlık yatırımla sağlandı. Kurulumunu EPC firması Eliss Enerji Limited Şirketi, Mirsu Mühendislik Limited Şirketi, Ofis 2a Mimarlık Limited Şirketi sağladı. Ocak ayının 15'inde üretime geçtik. Kurulan GES Tuşba ilçesine ait köylerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçtedir.

The post Van'a, 7,5 milyon dolarlık Güneş Enerji Santrali kuruldu appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:35 

Van, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollandalı Eski Siyasetçi, İslam Karşıtı Kitap Yazarken Müslüman Oldu İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor

Merkez Bankası Enflasyonun Neden Yükseldiğini Açıkladı Aşırı Sağcı Eski Milletvekili, İslam Karşıtı Kitap Yazarken Müslüman Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:02:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'a, 7,5 Milyon Dolarlık Güneş Enerji Santrali Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]