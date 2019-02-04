Son Dakika Haberleri: Van'a, 7,5 Milyon Dolarlık Yatırımla Güneş Enerji Santrali

Van'a, 7,5 Milyon Dolarlık Yatırımla Güneş Enerji Santrali

1 saat önce

Türkiye'nin en çok güneş gören illerinden olan Van'a 7,5 megawatlık kurulu gücünde 7,5 milyon dolarlık yatırımla Güneş Enerji Santralli (GES) kuruldu.

Van'a, 7,5 Milyon Dolarlık Yatırımla Güneş Enerji Santrali, System.String[]
Türkiye'nin en çok güneş gören illerinden olan Van'a 7,5 megawatlık kurulu gücünde 7,5 milyon dolarlık yatırımla Güneş Enerji Santralli (GES) kuruldu. Yaklaşık olarak 2 bin 500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek tesis üretime başladı. 

Van güneşli gün sayısı ile GES yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye'nin en önemli kentleri arasında yerini alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasındaki 28 il arasında da Van en yüksek ikinci kotayı aldı. Van'daki güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek isteyen ve Türkiye'deki enerji açığını gidermek için yatırımcılar da girişimlerini sürdürüyor. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Atmaca köyünde, Farges Üretim AŞ., Nur-Ges Üretim A.Ş., Lav GES A.Ş. ile Silis GES üretim A.Ş ortaklığında 114 bin metrekare alan üzerine güneş enerji santrali (GES) kuruldu. Yaklaşık 100 kişilik ekiple 2,5 aylık çalışmanın ardından 15 Ocak'ta faaliyete giren tesis, 2 bin 500 hanenin elektrik ihticanı karşılayacak kapasiteye sahip. 

Tesisin işletme sorumlusu Elektrik Mühendisi Ümit Aksaç, çok zor kış şartlarına rağmen tesisi 2,5 ayda faaliyete geçirdeklerini söyledi. Aksaç, Bu tesis Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamında 7,5 milyon dolarlık yatırımla sağlandı. Kurulumunu EPC firması Eliss Enerji Limited Şirketi, Mirsu Mühendislik Limited Şirketi, Ofis 2a Mimarlık Limited Şirketi sağladı. Ocak ayının 15'inde üretime geçtik. Kurulan GES Tuşba ilçesine ait  köylerin enerji ihtiyacını karşılayabilicek güçtedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:20 Kaynak: DHA

Türkiye, Van, Güncel
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