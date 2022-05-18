Van'a atanan Vali Ozan Balcı, Tokat'tan törenle uğurlandı

Kararname ile Van'a atanan Vali Ozan Balcı, düzenlenen törenin ardından Tokat'tan ayrıldı.

Balcı, valilik önündeki törende yaptığı konuşmada, 5 Kasım 2018'de başladığı Tokat Valiliği görevinin bugün sona erdiğini söyledi.

Memleketine ve milletine güzel hizmetlerde bulunabilmek için kendisine bu görevleri nasip eden Allah'a hamdeden Balcı, "Onurlu ve şerefli bu makamları bize inanarak, güvenerek layık gören devletimizin ve milletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, şahsıma duydukları güven nedeniyle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya da müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah'ın izni ve milletimizin duasıyla, bana tevdi edilen Van Valiliği görevimizde de Tokat'ta olduğu gibi devletimizin gerçek sahibi milletimize hizmet etmek için yılmadan, yorulmadan, adaletle ve merhamet duygusuyla çalışacağım. Rabb'im bizleri adaletten, haktan ve hakikatten ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Vali Balcı, törene katılanlarla vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

Uğurlama törenine Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.